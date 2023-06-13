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Новітні системи ППО з'являться у Німеччини – Reuters

13 червня 2023, 15:11
Новітні системи ППО з'являться у Німеччини – Reuters
Фото: з вільного доступу
Йдеться про системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T.

Німеччина має намір придбати шість систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T для своїх військово-повітряних сил.
Загальна вартість придбаних ЗРК складатиме близько €900 мільйонів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в оборонному відомстві.

Наразі Берлін придбав дві установки IRIS-T, що були вироблені для України та пообіцяв надати Києву ще дві системи.

Водночас, на озброєнні Німеччини цих систем досі немає.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Розробка комплексу завершена у 2014 році. Комплекс має оглядову РЛС на 360 градусів, здатен вести одночасний обстріл декількох цілей за будь-яких погодних умов. Також за потреби до комплексу можна під’єднувати додаткові пускові установки. У стандартній комплектації, дальність стрілянини із вертикальної пускової установки – до 40 км, ураження – 20 км.

Пускова установка працює без персоналу, має вісім ракет (ефекторів) типу IRIS-T SL. Пуск відбувається вертикально для можливості обстрілу цілей на всі 360 градусів за азимутом. Для розгортання пускової установки на позиції потрібно до 10 хвилин, вирівнювання відбувається автоматично. Одночасний обстріл декількох цілей досягається швидким пуском декількох ракет. Перезаряджання триває близько 15 хвилин.

НімеччинаППОвійна в Україніросія окупанти

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