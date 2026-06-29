Місячні втрати росії перевищують 30 000 осіб, на кожну загиблу людину з України припадає вісім втрат із боку рф.

Після виходу на бойові позиції новобранець армії рф може прожити лише від 20 до 35 хвилин. Головна причина – дрони.

Про це повідомляє The New York Times.

Як пише історик Петро Франкопан з посиланням на російських військових блогерів, після зарахування на бойові дії солдат може розраховувати прожити від 10 днів до трьох тижнів – від прибуття на полігон до загибелі в бою. Більшість новобранців проходять лише кілька днів підготовки.

Щомісячні втрати росії перевищують 30 000 осіб, а загальні втрати з лютого 2022 року, за оцінками західних джерел, перевищили 1 мільйон. росія зазнає восьми втрат на кожну втрату України, а вербування нових контрактників цього року впало на 30%.

Попри це армія щодня набирає від 800 до 1000 добровольців. Через труднощі з пошуком солдатів їм пропонують бонуси до $80 000 та списання боргів до $140 000, тоді як середня місячна зарплата в росії становить близько $1000. "Надзвичайно високий рівень втрат з боку росії пояснюється вражаючим зростанням кількості військових безпілотників, які стали найефективнішою зброєю України", – пише NYT.

російський блогер і ветеран Олександр Лунін звинуватив командирів у тортурах власних солдатів і заявив, що якщо путін не вийде на пряму розмову, то "армія поверне свою зброю проти кремля". Франкопан вважає революцію малоймовірною, але попереджає: "Остерігайтеся потопаючого: найближчі місяці, ймовірно, будуть небезпечними як за межами росії, так і всередині неї, оскільки путін відчайдушно намагається залишитися на плаву".