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Новообраний президент Південної Кореї і лідер Китаю домовилися про тіснішу співпрацю

10 червня 2025, 12:05
Новообраний президент Південної Кореї і лідер Китаю домовилися про тіснішу співпрацю
Фото: Reuters
Політики провели першу телефонну розмову
Новообраний президент Південної Кореї Лі Чже Мен та лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок провели першу телефонну розмову, під час якої домовилися працювати над суттєвим просуванням економічних зв'язків, а також миру та безпеки на Корейському півострові.
 
Про це повідомив офіс Лі Чже Мена, пише Reuters,
 
Президент Південної Кореї звернувся до Китаю з проханням "відіграти конструктивну роль у денуклеаризації Корейського півострова, мирі та безпеці". 
 
А китайський лідер сказав, що Пекін докладе зусиль для вирішення цих питань, бо вони становлять спільний інтерес для двох країн.
 
Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і Південна Корея мають поважати інтереси один одного та розвивати відносини "у правильному напрямку".
 
Китай є найбільшим торговельним партнером Південної Кореї, і дипломатичні відносини між ними покращилися після суперечки 2017 року щодо встановлення Південною Кореєю системи протиракетної оборони США, проти якої виступав Пекін.
КитайКореявійна в Україніросія окупанти

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