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Новообраний президент Польщі назвав причини, чому він проти вступу України в ЄС

08 червня 2025, 09:55
Новообраний президент Польщі назвав причини, чому він проти вступу України в ЄС
Фото: EPA/UPG
Навроцький заявив, що Польща має підтримувати Україну, але також має право на свої інтереси
Обраний президент Польщі Кароль Навроцький, який відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, виступає проти вступу України до Євросоюзу.
 
Про це він сказав у інтерв'ю угорському виданню Mandiner.  
 
Відповідаючи на питання щодо російсько-української війни та ймовірного прискореного вступу України до ЄС, який підтримує Брюссель, Навроцький висловився проти. 
 
"Наразі я проти вступу України до Європейського союзу", – заявив він. 
 
Водночас він підкреслив, що Польща повинна підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору та назвав росію найбільшою загрозою для всього регіону. 
 
"Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до рф, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам'яті, переслідують. Мені загрожує п'ять років ув'язнення. З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з російською федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, також мають свої інтереси", – підкреслив обраний президент. 
 
Серед польських інтересів він назвав ексгумацію жертв волинської трагедії, а також "недобросовісну" конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. 
 
"Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань. Я бачу Україну як країну, яка, хоча й дуже мужньо захищається від російської федерації, також повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну. Польща відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець. Це дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси", – підсумував Навроцький.

 

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