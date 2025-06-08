Новообраний президент Польщі назвав причини, чому він проти вступу України в ЄС

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький, який відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, виступає проти вступу України до Євросоюзу.

Відповідаючи на питання щодо російсько-української війни та ймовірного прискореного вступу України до ЄС, який підтримує Брюссель, Навроцький висловився проти.

"Наразі я проти вступу України до Європейського союзу", – заявив він.

Водночас він підкреслив, що Польща повинна підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору та назвав росію найбільшою загрозою для всього регіону.

"Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до рф, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам'яті, переслідують. Мені загрожує п'ять років ув'язнення. З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з російською федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, також мають свої інтереси", – підкреслив обраний президент.

Серед польських інтересів він назвав ексгумацію жертв волинської трагедії, а також "недобросовісну" конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор.

"Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань. Я бачу Україну як країну, яка, хоча й дуже мужньо захищається від російської федерації, також повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують Україну. Польща відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець. Це дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси", – підсумував Навроцький.