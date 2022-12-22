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CУСПІЛЬСТВО

Нову кіностудію вартістю $900 мільйонів побудує Netflix на колишній військовій базі США

22 грудня 2022, 15:58
Нову кіностудію вартістю $900 мільйонів побудує Netflix на колишній військовій базі США
Фото: з відкритих джерел
Компанія Netflix заявила, що планує побудувати на колишній військовій базі США на узбережжі штату Нью-Джерсі сучасне виробниче підприємство вартістю понад 900 млн доларів і створити тисячі робочих місць.
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що стримінговий сервіс заплатить 55 мільйонів доларів за ділянку площею 292 акри (близько 120 га) на колишній військовій базі "Форт Монмут" в Ітонтауні і Оушенпорті.
 
Компанія планує додатково інвестувати 848 мільйонів доларів у 12 павільйонів звукозапису та інші об'єкти, пов'язані з кіноіндустрією.
 
"Ми раді продовжити і розширити наші значні інвестиції в Нью-Джерсі і Північній Америці", - сказав співголова компанії і директор з контенту Тед Сарандос.
 
"Ми віримо, що студія Netflix може стимулювати місцеву економіку та економіку штату, створивши тисячі нових робочих місць та мільярди економічних показників, одночасно стимулюючи яскраву виробничу екосистему в Нью-Джерсі", - додав він.
 
Оголошення було зроблено в середу ввечері, після голосування в Управлінні економічного відродження Форт-Монмут, яке прийняло пропозицію Netflix над трьома конкуруючими пропозиціями.
 
еалізація проєкту відбуватиметься у два етапи протягом декількох років.
 
Перший включатиме будівництво десятка павільйонів звукозапису, кожен площею від 15 000 до 40 000 квадратних футів (близько 1400 - 3700 квадратних метрів).
 
Додаткові роботи можуть включати офісні приміщення та відповідні студійні приміщення.
 
"Ми в захваті від обіцянок, які дасть цей проєкт Netflix", - сказав Мікеле Сікерка, президент і головний виконавчий директор Асоціації бізнесу та промисловості Нью-Джерсі.
 
"Робочі місця та інновації лежать в основі цього партнерства між Netflix та Нью-Джерсі, так само, як це було протягом всієї багатої історії Форт-Монмут", - додав він.
 
План все ще потребує численних погоджень з місцевими та державними органами влади.
 
Ще одна теле- і кіностудія буде побудована в Нью-Джерсі на місці знесеного житлового комплексу в Ньюарку. Студія вартістю 125 мільйонів доларів і площею 12 акрів буде належати глобальному провайдеру розваг Lionsgate, про що офіційні особи оголосили в травні.
 
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