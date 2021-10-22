Новим головою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Всеволода Князєва На підтримку кандидатури Князєва на посаду голови суду проголосували 98 суддів Верховного Суду

Пленум Верховного Суду в п'ятницю таємним голосуванням обрав нового голову Верховного Суду - секретаря Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва, він займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". На підтримку кандидатури Князєва на посаду голови суду проголосували 98 суддів Верховного Суду. За суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів. Читайте також: В Україні презентували "суд у смартфоні"

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