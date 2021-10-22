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Новим головою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Всеволода Князєва

На підтримку кандидатури Князєва на посаду голови суду проголосували 98 суддів Верховного Суду
Пленум Верховного Суду в п'ятницю таємним голосуванням обрав нового голову Верховного Суду - секретаря Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва, він займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.
Новим головою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Всеволода Князєва Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На підтримку кандидатури Князєва на посаду голови суду проголосували 98 суддів Верховного Суду.

За суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

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22 10 2021 15:43
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