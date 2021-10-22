ПОЛІТИКА НОВИНИПленум Верховного Суду в п'ятницю таємним голосуванням обрав нового голову Верховного Суду - секретаря Великої палати Верховного Суду суддю Всеволода Князєва, він займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новим головою Верховного Суду обрано секретаря Великої палати Всеволода Князєва
На підтримку кандидатури Князєва на посаду голови суду проголосували 98 суддів Верховного Суду
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На підтримку кандидатури Князєва на посаду голови суду проголосували 98 суддів Верховного Суду.
За суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.
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22 10 2021 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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