Новим командувачем десантно-штурмових військ став Євген Мойсюк

Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ у зв'язку з обранням Михайла Забродського у Верховну Раду.

"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка! Він неодноразово виявляв героїзм і мужність під час захисту територіальної цілісності України", - повідомив міністр оборони Степан Полторак у Facebook.

Мойсюк раніше був першим заступником Забродського, очолював оперативне тактичне угруповання "Схід", командував 81-ю окремою аеромобільною бригадою.

У 2004-2005 роках він проходив службу у складі українського миротворчого контингенту в Іраку, з жовтня 2008 року по квітень 2009 року - у складі українського миротворчого контингенту в Косові. З грудня 2014 безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту, а після повного знищення противником приміщень ДАП - виведенням особового складу.