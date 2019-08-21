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Новим командувачем десантно-штурмових військ став Євген Мойсюк

Генерал Забродський переходить на роботу в Раду
Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ у зв'язку з обранням Михайла Забродського у Верховну Раду.
Новим командувачем десантно-штурмових військ став Євген Мойсюк

"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка! Він неодноразово виявляв героїзм і мужність під час захисту територіальної цілісності України", - повідомив міністр оборони Степан Полторак у Facebook.

Мойсюк раніше був першим заступником Забродського, очолював оперативне тактичне угруповання "Схід", командував 81-ю окремою аеромобільною бригадою.

У 2004-2005 роках він проходив службу у складі українського миротворчого контингенту в Іраку, з жовтня 2008 року по квітень 2009 року - у складі українського миротворчого контингенту в Косові. З грудня 2014 безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту, а після повного знищення противником приміщень ДАП - виведенням особового складу.

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