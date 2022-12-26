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ПОЛІТИКА

Новим послом України в Болгарії призначено сексологиню-психологіню

26 грудня 2022, 10:49
Новим послом України в Болгарії призначено сексологиню-психологіню
Фото: google.com
Чернівчанка, фігурантка кримінальної справи по колишньому директору "Калинки" Іванові Ринжуку - Олеся Ілащук, - стала Надзвичайним і Повноважним послом України в Болгарії

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Республіці Болгарія, Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.

Зокрема, указом №879/2022 було звільнено Віталія Москаленка з посади посла в Республіці Болгарія. Натомість указом №880/2022 на цю посаду призначено Олесю Ілащук.

Чернівчанка, фігурантка кримінальної справи по колишньому директору "Калинки" Іванові Ринжуку - Олеся Ілащук, - стала Надзвичайним і Повноважним послом України в Болгарії. Відповідний указ опублікований на сайті президента. Це найвищий дипломатичний ранг.

Олеся Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. На фейсбук-сторінці Ілащук вказано, що вона – клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант. Наразі новопризначена посол закрила свою сторінку, проте загальна інформація доступна. 


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