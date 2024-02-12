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ПОЛІТИКА

Новим президентом Фінляндії став Александр Стубб

12 лютого 2024, 09:35
Новим президентом Фінляндії став Александр Стубб
Джерело: Getty Images
Стубб категорично незгодний, що Україна має віддати принаймні частину своєї землі задля миру з росією.

За результатами другого туру на президентських виборах у Фінляндії переміг експремʼєр Александр Стубб. Він набрав 51,6% голосів.

Про це пише Yle.

Александр Стубб був міністром фінансів Фінляндії (2015—2016), прем’єр-міністром (2014—2015), міністром Європи та зовнішньої торгівлі (2011—2014), членом парламенту (2011—2017), міністром закордонних справ (2008—2011) і членом Європейського парламенту (2004—2008).

Він пообіцяв, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднавчим фактором для країни.

Ще Стубб категорично незгодний, що Україна має віддати принаймні частину своєї землі задля миру з росією. Водночас він повністю підтримує вступ України до ЄС і планує активно цьому сприяти.

Хоч підрахунок голосів ще триває, Стубба вже привітав премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Фінляндіяпрезидент

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