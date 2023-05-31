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ПОЛІТИКА

Новим президентом Латвії став Едгарс Рінкевичс

31 травня 2023, 15:00
Новим президентом Латвії став Едгарс Рінкевичс
Фото: з вільних джерел
Переможця висунула партія "Нова Єдність".

Новим президентом Латвії став Едгар Рінкевич, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ.

Про це пише Delfi.

За Рінкевича проголосували 52 депутати, коли вистачило б і 51 голос. За кандидата від партії "Об'єднаний список" Улдіса Піленса в третьому голосі віддали 25 голосів.

"Дякую Сейму за довіру в обранні мене на високу посаду президента, дякую прихильникам і критикам. Я зроблю все можливе, щоб вас не підвести! Хай Бог благословить Латвію!", - зазначив Ринкевич.

На початку травня вже колишній президент Латвії Егілс Левітс заявив, що не братиме участь у виборах лідера країни. Він зазначив, що зараз коаліція в Сеймі Латвії, який обирає главу держави, розколота у питанні президентських виборів. Дві партії підтримують Левітса, а ще дві – іншого кандидата.

За словами Левтіса, у такій ситуації існує ймовірність, що вирішальні голоси на президентських виборах належатимуть партіям, "які не представляють західний курс Латвії".

Латвіяпрезидент

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