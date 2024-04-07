Новим президентом Словаччини став соратник Фіцо

Словаччина бере вектор на росію.

У Словаччині за результатами голосування у другому турі президентських виборів перемогу здобув соратник проросійського Роберта Фіцо та експікер парламенту Петер Пеллегріні з 53,12% голосів.

Про це пише "Бабель" з посиланням на Статистичне управління Словаччини.

Так, за ексголову МЗС Івана Корчока, проголосували 46,87% виборців. Пеллергіні здобув 53,12% голосів.

Посада президента у Словаччині здебільшого церемоніальна — він є головнокомандувачем збройних сил, має право вето на ухвалені парламентом закони, ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів.

Петер Пеллегріні — лідер лівої партії "Голос", що входить до коаліції разом з партією премʼєр-міністра Роберта Фіцо "Курс — соціальна демократія". Він активно поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з росією. А також вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.