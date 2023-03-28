Новинка у світі пристроїв glo™ HYPER X2

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glo™ призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

Новий трендовий дизайн, вдосконалена функціональність та компактність. glo™ HYPER X2 – це не тільки суперстильний девайс, але й передовий пристрій у лінійці glo™, що наразі представлений на сайті.

Якщо вам потрібна консультація щодо пристрою для нагрівання тютюну glo™ HYPER X2, то ви можете звернутися до служби технічної підтримки онлайн за телефонами 0 (800) 50-90-80 або 8008*, а також отримати консультацію в одному з магазинів - glo™ studio, pop-up.

Що змінилося у новому пристрої glo™ HYPER X2

Новий пристрій гло (glo™) — це прогресивність та мінімалізм, що сплелися у дизайні, створеному з урахуванням ідей споживачів. Округлі поверхні з глянцевим та матовим покриттям, трендові кольори та їхнє гармонійне поєднання роблять пристрій особливо вишуканим.

Новий девайс не тільки дуже приємний на дотик, він також став на 13% меншим і на 7% легшим за свого попередника glo™ HYPER+. Для зручності використання з'явилася нова кнопка режиму BOOST. Завдяки їй легко увімкнути прискорений режим – нагрівання відбувається лише за 15 секунд.

До речі, у цьому режимі повністю заряджений glo™ HYPER X2 забезпечує до 20 сеансів** (кількість сеансів може змінюватись в залежності від споживання). А контролювати індикацію прогресу сесії та статус заряду пристрою дозволяє новий дисплей на верхній панелі.

Важливою зміною став і оновлений IRIS-затвор***, який захищає від потрапляння пилу та сторонніх елементів у пристрій, а також надає йому технологічного вигляду. Варто також звернути увагу на ергономічність затвора – легке ковзання одним рухом пальця.

У системі glo ™ HYPER X2 використовується передова технологія індукційного нагрівання. А з метою зниження негативного впливу на навколишнє середовище, в упаковці продукту, яка сама по собі стала значно меншою, тепер не використовується поліпропілен.

Догляд за HYPER X2

В інструкції є чіткі правила щодо обов’язкового очищення, одним з яких є необхідність чистити девайс через кожні 20 сесій (за необхідності можна проводити чищення частіше) за допомогою спеціальної щіточки****, що йде у комплекті та має невеликий йоржик з довгою ручкою, завдяки чому можна позбутися шматочків тютюну, забруднень та паперу. Таким чином прочищається камера нагрівання, видаляється волога, що може з’явитися у нижній частині та на затворі.

Процедура чистки наступна:

Відкривається верхній затвор та невеликий отвір для чистки, який знаходиться знизу пристрою. Вони очищаються щіточкою від забруднень з обох сторін без використання додаткових матеріалів чи рідин. Після очищення щіточка промивається під проточною водою та просушується, тому що чистити мокрою щіткою пристрій заборонено.

* Дзвінки по Україні безкоштовні. Тільки для повнолітніх.

** При використанні в режимі Boost. За умови повністю зарядженого акумулятора та може відрізнятися в залежності від поведінки користувача.

*** затвор із перекриваючих пластин циліндричної форми.

**** Ця продукція призначена для використання виключно з glo™.