Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Новий енергетичний ризик Європи: Проміняти росію на Америку – Politico

02 квітня 2024, 13:45
Новий енергетичний ризик Європи: Проміняти росію на Америку – Politico
ЄС замінив російські енергоносії на американські після того, як росія розпочала повномасштабну війну в Україні.

Техас є найбільшим в Америці виробником скрапленого природного газу (СПГ), значна частина якого постачається до Європи. На превелике занепокоєння ЄС, ця територія також є центром зростаючого руху протесту, який вимагає від Вашингтона припинити цей експорт заради збереження клімату. Напередодні виборів у листопаді президент США Джо Байден наказав тимчасово призупинити затвердження нових проєктів СПГ, фактично заморозивши розширення експортної інфраструктури країни, зробивши крок назустріч виборцям, які переймаються питаннями захисту клімату.

Про це пише Politico.

Хоча "зелені" привітали це рішення, європейці все більше занепокоєні скороченням поставок і зростанням цін. ЄС зробив велику ставку на американський СПГ у 2022 році після того, як відмовився від дешевої російської енергії, на яку покладався роками. Він витратив мільярди на інфраструктуру СПГ і підписав десятки нових контрактів.

Зараз ці рішення ставляться під сумнів: чи не проміняла Європа свою помилкову залежність від росії на недалекоглядну залежність від Америки? Наразі США постачають до Європи майже 50% СПГ — порівняно з приблизно чвертю до війни — і СПГ випередив трубопровідний газ як найважливіше джерело постачання.

"Відчувши на собі небезпеку надмірної залежності від одного джерела енергопостачання, Європа повинна вчитися на своїх минулих помилках і уникати надмірної залежності від США", — застерігає Ана Марія Яллер-Макаревич, аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу, в нещодавньому звіті, в якому йдеться про те, що попит на СПГ в Європі продовжує зростати.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну два роки тому ЄС і Великобританія намагаються замінити російський газ, який в основному постачається трубопроводами через континент, морськими поставками американського СПГ. Саме тому рішення Байдена про потенційне скорочення виробництва СПГ стривожило європейську промисловість, навіть якщо пауза — якщо вона буде продовжена після виборів — буде відчутною лише через 10-15 років. Торгова асоціація EuroGas звернулася до Білого дому з листом, в якому закликала скасувати це рішення, попереджаючи про повернення до "рекордно високих цін, спричинених падінням російських поставок".

Експерт з газової політики Мережі кліматичних дій Європи сказала, що країни Європи зазнали "тектонічного зсуву" після вторгнення росії, зазначивши, що середнє споживання газу в ЄС скоротилося приблизно на п'яту частину. Тим часом, ЄС нарощує використання відновлюваних джерел енергії й має на меті скоротити споживання газу ще на 30% до 2030 року.

СШАЄвросоюзвійна в УкраїніСПГросія загроза

Останні матеріали

Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Політика
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 16:36
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Політика
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 12:34
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Політика
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 08:26
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Технології
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 16:20
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється