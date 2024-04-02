Новий енергетичний ризик Європи: Проміняти росію на Америку – Politico

ЄС замінив російські енергоносії на американські після того, як росія розпочала повномасштабну війну в Україні.

Техас є найбільшим в Америці виробником скрапленого природного газу (СПГ), значна частина якого постачається до Європи. На превелике занепокоєння ЄС, ця територія також є центром зростаючого руху протесту, який вимагає від Вашингтона припинити цей експорт заради збереження клімату. Напередодні виборів у листопаді президент США Джо Байден наказав тимчасово призупинити затвердження нових проєктів СПГ, фактично заморозивши розширення експортної інфраструктури країни, зробивши крок назустріч виборцям, які переймаються питаннями захисту клімату.

Про це пише Politico.

Хоча "зелені" привітали це рішення, європейці все більше занепокоєні скороченням поставок і зростанням цін. ЄС зробив велику ставку на американський СПГ у 2022 році після того, як відмовився від дешевої російської енергії, на яку покладався роками. Він витратив мільярди на інфраструктуру СПГ і підписав десятки нових контрактів.

Зараз ці рішення ставляться під сумнів: чи не проміняла Європа свою помилкову залежність від росії на недалекоглядну залежність від Америки? Наразі США постачають до Європи майже 50% СПГ — порівняно з приблизно чвертю до війни — і СПГ випередив трубопровідний газ як найважливіше джерело постачання.

"Відчувши на собі небезпеку надмірної залежності від одного джерела енергопостачання, Європа повинна вчитися на своїх минулих помилках і уникати надмірної залежності від США", — застерігає Ана Марія Яллер-Макаревич, аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу, в нещодавньому звіті, в якому йдеться про те, що попит на СПГ в Європі продовжує зростати.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну два роки тому ЄС і Великобританія намагаються замінити російський газ, який в основному постачається трубопроводами через континент, морськими поставками американського СПГ. Саме тому рішення Байдена про потенційне скорочення виробництва СПГ стривожило європейську промисловість, навіть якщо пауза — якщо вона буде продовжена після виборів — буде відчутною лише через 10-15 років. Торгова асоціація EuroGas звернулася до Білого дому з листом, в якому закликала скасувати це рішення, попереджаючи про повернення до "рекордно високих цін, спричинених падінням російських поставок".

Експерт з газової політики Мережі кліматичних дій Європи сказала, що країни Європи зазнали "тектонічного зсуву" після вторгнення росії, зазначивши, що середнє споживання газу в ЄС скоротилося приблизно на п'яту частину. Тим часом, ЄС нарощує використання відновлюваних джерел енергії й має на меті скоротити споживання газу ще на 30% до 2030 року.