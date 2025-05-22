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Новий есмінець зламався на очах у глави КНДР

22 травня 2025, 12:33
Новий есмінець зламався на очах у глави КНДР
Фото: afp.com
Лідер Південної Кореї розлютився і назвав це злочином.

В КНДР під час спуску на воду нового 5000-тонного есмінця в середу "сталася аварія". 

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на північнокорейське KCNA. 

Лідер Кім Чен Ин був присутній на невдалій церемонії і дуже  розлютився. 

Він заявив, що аварія "ганьбить гідність і самоповагу країни" та наказав відновити корабель перед ключовим засіданням правлячої партії в червні. 

"Кім Чен Ин заявив, що це був серйозний інцидент і злочинне діяння, спричинене абсолютною безтурботністю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, які виходять за рамки можливого і не можуть бути терпимими", - пише KCNA.

Подія сталась через втрату рівноваги під час спуску судна на воду і частини днища військового корабля були "розчавлені", проте детальної інформації пошкоджень немає.

Південнокорейські військові сказали, що постраждалий військовий корабель лежав на боку у воді після невдалого спуску.

5000-тонні есмінці, спущені на воду Північною Кореєю цього року, є найбільшими військовими кораблями країни, здатними нести і запускати десятки ракет, пише агенція. 

В звіті про підготовку до останнього спуску минулого тижня 38 North, що базується в США, заявила, що, найімовірніше, корабель буде спущений на воду боком. За словами військових аналітиків, такий метод раніше не спостерігався під час запуску військових кораблів в КНДР.

 
КНДРесмінецьКім Чен Ин

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