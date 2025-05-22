Новий есмінець зламався на очах у глави КНДР

Лідер Південної Кореї розлютився і назвав це злочином.

В КНДР під час спуску на воду нового 5000-тонного есмінця в середу "сталася аварія".

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на північнокорейське KCNA.

Лідер Кім Чен Ин був присутній на невдалій церемонії і дуже розлютився.

Він заявив, що аварія "ганьбить гідність і самоповагу країни" та наказав відновити корабель перед ключовим засіданням правлячої партії в червні.

"Кім Чен Ин заявив, що це був серйозний інцидент і злочинне діяння, спричинене абсолютною безтурботністю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, які виходять за рамки можливого і не можуть бути терпимими", - пише KCNA.

Подія сталась через втрату рівноваги під час спуску судна на воду і частини днища військового корабля були "розчавлені", проте детальної інформації пошкоджень немає.

Південнокорейські військові сказали, що постраждалий військовий корабель лежав на боку у воді після невдалого спуску.

5000-тонні есмінці, спущені на воду Північною Кореєю цього року, є найбільшими військовими кораблями країни, здатними нести і запускати десятки ракет, пише агенція.

В звіті про підготовку до останнього спуску минулого тижня 38 North, що базується в США, заявила, що, найімовірніше, корабель буде спущений на воду боком. За словами військових аналітиків, такий метод раніше не спостерігався під час запуску військових кораблів в КНДР.