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У Туреччині затримали опозиційного мера району Анкари

30 липня 2026, 11:07
У Туреччині затримали опозиційного мера району Анкари
УНІАН
Розслідування стосується можливих порушень у фінансовій документації.

У Туреччині правоохоронці затримали голову району Етімесгут у столиці Анкарі Ердаля Бешикчіоглу, який представляє опозиційну Республіканську народну партію. 

Його затримали в межах розслідування щодо можливого розкрадання коштів у муніципалітеті, пише агенція Reuters.

За даними агентства, вранці 30 липня поліція провела обшук у будівлі муніципалітету Етімесгут, після чого Бешикчіоглу був затриманий.

Прокуратура розпочала перевірку ще у березні після того, як виявила можливі порушення у бухгалтерській документації місцевої влади. Наразі слідство з’ясовує обставини справи.

Затримання Бешикчіоглу стало черговим випадком переслідування представників опозиції в Туреччині. Останніми місяцями під посилену увагу правоохоронців потрапили муніципалітети, якими керують представники головної опозиційної сили країни — Республіканської народної партії.

Напередодні у Стамбулі затримали голову району Ускюдар та ще п’ятьох людей у справі щодо можливих порушень, пов’язаних із будівельними дозволами та введенням об’єктів в експлуатацію.

Раніше в Анкарі спалахнули сутички після рішення влади залучити поліцію для виселення керівництва Республіканської народної партії з її штаб-квартири.

 
опозиціяАнкараТуреччина

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