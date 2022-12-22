Новий фейк від російських пропогандистів після зустрічі Зеленського та Байдена

Російські пропагандисти запустили новий фейк після зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Нібито останній заявив про готовність України до "діалогу про мир".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі медіа повідомили, що на прес-конференції після завершення переговорів Байден заявив, що Зеленський відкритий до діалогу про мир з росією, Зеленський на знак підтвердження кивнув, однак ця інформація не відповідає дійсності", - запевняють в РНБО.

До того ж посол РФ у США назвав порожнім звуком висловлювання Білого дому про відсутність наміру йти на конфронтацію з Росією.

"Під оплески та уїдливі усмішки, по суті, оголошено про необхідність продовження "війни за довіреністю" проти (росії, - ред..)… до повної перемоги над нами", - сказав він.

В ЦПД повідомляють, щоці слова є черговою спробою дезінформації.