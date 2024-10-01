Новий генсек Альянсу Марк Рютте назвав три пріоритети на посаді

Марк Рютте переконаний, що в Європі не може бути міцної, тривалої безпеки без сильної незалежної України.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сповнений рішучості підготувати Альянс до викликів майбутнього, а серед ключових його пріоритетів залишатиметься посилення підтримки України та наближення її до НАТО.

Про це він сказав на церемонії передання повноважень генсека Альянсу від свого попередника – Єнса Столтенберга, повідомляє Укрінформ.

"Я сповнений рішучості підготувати НАТО до викликів майбутнього. Як генеральний секретар я працюватиму над трьома пріоритетами. По-перше – зберегти міцність НАТО та забезпечити ефективність і надійність нашої оборони проти всіх загроз. Для цього нам потрібно більше сил із кращими можливостями та швидшими інноваціями. Це вимагає більше інвестицій, тому що для того, щоб зробити більше, ми маємо витрачати більше”, – сказав Рютте.

Він додав, що немає безкоштовної альтернативи, якщо ми хочемо впоратися з майбутніми викликами та гарантувати безпеку людей.