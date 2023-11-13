Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новий глава британського МЗС під час своєї першої заяви згадав про Україну

13 листопада 2023, 16:41
Новий глава британського МЗС під час своєї першої заяви згадав про Україну
Фото:ukr.lb.ua
Політика щодо війни в Україні стане одним із головних векторів роботи нового міністра.

Девід Кемерон, який 13 листопада очолив британське Міністерство закордонних справ, опублікував першу заяву, в якій наголосив на важливості зусиль щодо припинення війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у X (twitter).

"Перед нами стоїть найскладніший комплекс міжнародних проблем, включно з війною в Україні та кризою на Близькому Сході. У цей період глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати партнерські відносини та добиватися того, щоб наш голос був почутий", – йдеться у заяві.

Він зазначив, що хоча останні сім років не брав участі у політичному житті, сподівається, що його досвід – 11 років на посаді лідера консерваторів та 6 років на посаді прем'єр-міністра – допоможе йому у вирішенні "життєво важливих завдань" британського уряду.

Кемерон отримав посаду глави МЗС після того, як попередній міністр Джеймс Клеверлі перейшов на посаду міністра внутрішніх справ.

заявадопомога Українівійна в Україніросія окупантиМЗС Британії

Останні матеріали

Хліб та Видовища
"Заради всього людства". Серіал, що трансформує наше розуміння історії – Меган Гарбер
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 18:29
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Політика
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 16:41
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Політика
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 12:53
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 08:41
Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється