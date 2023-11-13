Новий глава британського МЗС під час своєї першої заяви згадав про Україну

Політика щодо війни в Україні стане одним із головних векторів роботи нового міністра.

Девід Кемерон, який 13 листопада очолив британське Міністерство закордонних справ, опублікував першу заяву, в якій наголосив на важливості зусиль щодо припинення війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у X (twitter).

"Перед нами стоїть найскладніший комплекс міжнародних проблем, включно з війною в Україні та кризою на Близькому Сході. У цей період глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати партнерські відносини та добиватися того, щоб наш голос був почутий", – йдеться у заяві.

Він зазначив, що хоча останні сім років не брав участі у політичному житті, сподівається, що його досвід – 11 років на посаді лідера консерваторів та 6 років на посаді прем'єр-міністра – допоможе йому у вирішенні "життєво важливих завдань" британського уряду.

Кемерон отримав посаду глави МЗС після того, як попередній міністр Джеймс Клеверлі перейшов на посаду міністра внутрішніх справ.