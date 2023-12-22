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ПОЛІТИКА

Новий глава МЗС Польщі прибув з візитом до Києва

22 грудня 2023, 10:53
Новий глава МЗС Польщі прибув з візитом до Києва
Джерело: twitter.com/sikorskiradek
ЗМІ повідомили, які зустрічі заплановані в рамках візиту.

Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з робочим візитом до Києва у п'ятницю, 22 грудня. Це його перша закордонна поїздка на новій посаді.

Про це Сікорський повідомив у Twitter.

"Перший візит за кордон. Вже там", - написав Сікорський і опублікував фото з центру Києва.

Водночас за даними RMF24, одним із найважливіших пунктів візиту Сікорського до Києва стане виступ перед українськими депутатами. У Верховній Раді польський міністр має підтвердити, що відносини з Україною будуть найважливішим політичним викликом для нового уряду Дональда Туска. 

Крім того, він має зустрітися з іншими українськими політиками. Поки не відомо чи запланована зустріч Сікорського з президентом України Володимиром Зеленським.

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги із озброєнням.

ПольщаСікорськийвізит

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