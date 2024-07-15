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ПОЛІТИКА

Новий глава МЗС Великої Британії закликає до негайного припинення вогню в Газі

15 липня 2024, 12:59
Новий глава МЗС Великої Британії закликає до негайного припинення вогню в Газі
джерело davidlammy.co.uk
Міністр підніме перед Нетаньяху питання про 680 тонн британської допомоги, яка чекає на прибуття в Газу.

Новий міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі вимагатиме негайного припинення вогню в Газі та звільнення заручників під час поїздки до Ізраїлю та окупованих палестинських територій.

Про це повідомляє Reuters.

"Леммі зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом і обгрунтує необхідність "надійного і незворотного шляху до вирішення проблеми двох держав", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

"Смерть і руйнування в Газі є неприпустимими. Ця війна повинна закінчитися зараз, з негайним припиненням вогню, якого повинні дотримуватися обидві сторони", – зазначив Леммі.

У МЗС також розповіли, що міністр підніме перед Нетаньяху питання про 680 тонн британської допомоги, яка чекає на прибуття в Газу.

Журналісти нагадали, що Лейбористська партія Леммі, яка була обрана на початку цього місяця, незважаючи на невдачі в районах з великим мусульманським населенням на тлі невдоволення її позицією щодо Гази, заявила, що довгостроковий мир і безпека на Близькому Сході будуть її першочерговим завданням.

Вона також взяла на себе зобов'язання визнати палестинську державу як внесок у відновлений мирний процес, результатом якого має стати рішення за принципом двох держав.

ІзраїльМЗССектор ГазиВелика Британія

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