Новий міністр оборони Британії зустрівся із Зеленським

Зеленський розповів, що подякував Британії за потужну підтримку України під час війни.

У Києві перебуває з офіційним візитом новий міністр оборони Британії Грант Шаппс, відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо із заяви Офісу президента України.

Вранці 28 вересня в Офісі президента опублікували кадри із зустрічі Зеленського з Шаппсом, проте не уточнили, коли вона відбулася.

Зеленський розповів, що подякував Британії за потужну підтримку України під час війни, особливо далекобійні ракети, що збільшили можливості української армії.

"Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України", – зазначають у повідомленні.