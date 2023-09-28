Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Новий міністр оборони Британії зустрівся із Зеленським

28 вересня 2023, 09:03
Новий міністр оборони Британії зустрівся із Зеленським
Джерело: president.gov.ua
Зеленський розповів, що подякував Британії за потужну підтримку України під час війни.

У Києві перебуває з офіційним візитом новий міністр оборони Британії Грант Шаппс, відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це стало відомо із заяви Офісу президента України.

Вранці 28 вересня в Офісі президента опублікували кадри із зустрічі Зеленського з Шаппсом, проте не уточнили, коли вона відбулася. 

Зеленський розповів, що  подякував Британії за потужну підтримку України під час війни, особливо далекобійні ракети, що збільшили можливості української армії.  

"Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України", – зазначають у повідомленні. 

зустрічБританіяЗеленський.

Останні матеріали

Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 09:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється