Новий міністр оборони США пригрозив Мексиці військовими діями

Попередження глави Пентагону знервувало мексиканських чиновників.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет провів свою першу розмову з вищим військовим керівництвом Мексики — розмова пройшла не дуже вдало. Гегсет попередив: якщо Мексика “не розбереться зі змовою між урядом країни й наркокартелями”, то американські військові будуть готові вжити односторонніх заходів.

Про це повідомляє WSJ, посилаючись на слова людей, ознайомлених із деталями розмови, яка відбулася 31 січня.

Вище командування Мексики, яке було присутнє на зустрічі, обурилось. Посадовці вирішили, що Гегсет має на увазі військові дії, спрямовані проти Мексики.

"Є відчуття, що Трамп хоче конкретних речей — наприклад, розгортання військ", — сказало джерело WSJ, знайоме з ходом перемовин.

Заява Хегсета про можливі військові дії США зачепила мексиканських генералів. В Американо-мексиканській війні 1846 року їхня країна втратила понад 40% території.

"Ми нічого не знімаємо з порядку денного. Нічого", — казав Гегсет на публічних заходах, коли його запитували, чи виключає він можливість нанесення військових ударів по Мексиці.

Тепер Мексика побоюється, що вимоги Трампа припинити контрабанду наркотику фентанілу і потоки мігрантів тепер негласно підкріплені потенційними військовими діями США, а не лише 25% митами, які можуть підірвати економіку країни.