Новий міністр закордонних справ Німеччини підтвердив підтримку України
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який став членом уряду за підсумками голосування в Бундестазі 6 травня, підтвердив підтримку України з боку Німеччини і Європи.
Про це повідомляє Der Spiegel.
"Кожен у москві повинен знати, що на нас доведеться зважати. Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами", - заявив Вадефуль.
"Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що потрібно робити більше для підтримки України", - висловився новий глава МЗС ФРН також висловився про фінансування оборонних витрат Євросоюзу і можливого спільного боргу.
Він додав, що існують "різні способи зробити це".
"Вирішальним є те, щоб кошти були доступні для підтримки України", - зазначив Йоганн Вадефуль.
Наразі Вадефуль перебуває у столиці Польщі разом зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, обидва міністри раніше провели переговори в Парижі.