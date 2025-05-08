Новий міністр закордонних справ Німеччини підтвердив підтримку України

За його словами, Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який став членом уряду за підсумками голосування в Бундестазі 6 травня, підтвердив підтримку України з боку Німеччини і Європи.

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Кожен у москві повинен знати, що на нас доведеться зважати. Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами", - заявив Вадефуль.

"Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що потрібно робити більше для підтримки України", - висловився новий глава МЗС ФРН також висловився про фінансування оборонних витрат Євросоюзу і можливого спільного боргу.

Він додав, що існують "різні способи зробити це".

"Вирішальним є те, щоб кошти були доступні для підтримки України", - зазначив Йоганн Вадефуль.

Наразі Вадефуль перебуває у столиці Польщі разом зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, обидва міністри раніше провели переговори в Парижі.