Новий наступ росії в Україні вже розпочався – Столтенберг

Північноатлантичний альянс не бачить жодних ознак того, що владімір путін готується до миру.

У НАТО вважають, що новий наступ росії в Україні вже почався.

Про це на пресконференції заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Через майже рік після вторгнення президент путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи. Тому ми маємо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги", – зазначив Столтенберг.

За словами генсека, путін відправляє в бій тисячі й тисячі солдатів, зазнає дуже великих втрат, але чинить тиск на українські сили.

"Те, чого росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю", – зазначив він.

Столтенберг нагадав, що завтра,14 лютого, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Ключові засоби, такі як боєприпаси, паливо та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість урятує життя. Якщо путін переможе в Україні, це буде посил йому та іншим авторитарним режимам, що сила винагороджується. Це зробило б світ небезпечнішим", – зауважив глава Альянсу.