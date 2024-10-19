Новий очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва
19 жовтня 2024, 11:53
Фото: EPA/UPG
Це перший візит в Україну новопризначеного Міністра закордонних справ Франції.
До Києва з першим візитом до Києва прибув Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Про це пише Leparisien.
"Міністр закордонних справ Франції зустрінеться з українським колегою Андрієм Сибігою під час дводенного візиту до Києва. Він підтвердить "підтримку України Францією", — пише видання.
"Я їду в Україну. Підтримуйте спротив України російській агресії", – написав міністр у мережі X напередодні поїздки.
Напередодні, Барро в ефірі радіо France Inter заявив, що їде в Україну, щоб "нести голос Франції і нагадати, що Франція не відвернеться від жодної кризи".
"Сказати, що на карту в Україні поставлено безпеку нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною безпекою", — підкреслив він.