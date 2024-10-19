Новий очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва

Це перший візит в Україну новопризначеного Міністра закордонних справ Франції.

До Києва з першим візитом до Києва прибув Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Міністр закордонних справ Франції зустрінеться з українським колегою Андрієм Сибігою під час дводенного візиту до Києва. Він підтвердить "підтримку України Францією", — пише видання.

"Я їду в Україну. Підтримуйте спротив України російській агресії", – написав міністр у мережі X напередодні поїздки.