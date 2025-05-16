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ПОЛІТИКА

Новий пакет санкцій ЄС проти росії можуть ухвалити 20 травня — Мерц

16 травня 2025, 09:04
Новий пакет санкцій ЄС проти росії можуть ухвалити 20 травня — Мерц
джерело DR
За словами глави уряду ФРН, такий санкційний пакет "вже готовий".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет щодо росії може бути ухвалений Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі, яке заплановане на 20 травня.

Про це він заявив у Twitter-акаунті (X).

За словами глави уряду ФРН, такий санкційний пакет "вже готовий".

Німецький канцер також висловився щодо ситуації з переговорами у Туреччині між Україною та рф, про начебто готовність до яких з боку москви нещодавно розповідав російський диктатор владімір путін. Але після згоди з боку українського президента Володимира Зеленського на таку ініціативу - глава кремля відмовився від зустрічі на рівні лідерів країн.

Мерц зазначив у своєму дописі в мережі, що "той факт, що президент Зеленський попри це поїхав до Стамбула - є величезним жестом".

Натомість, додав канцлер ФРН, путін там "не з'явився - і це зробило його єдиного в неправоту".

"Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі", - розповів Мерц.

Новий пакет санкцій спрямований проти "тіньового флоту" росії та включає в чорний список близько 200 нафтотанкерів, які використовуються для обходу обмежень на експорт російської нафти.

У пакеті також передбачені санкції проти російських громадян за кібератаки, порушення прав людини та акти саботажу в Європі.

війнасанкціі проти росіїФрідріх Мерц

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