Новий пакет санкцій ЄС проти росії можуть ухвалити 20 травня — Мерц

За словами глави уряду ФРН, такий санкційний пакет "вже готовий".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет щодо росії може бути ухвалений Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі, яке заплановане на 20 травня.

Про це він заявив у Twitter-акаунті (X).

За словами глави уряду ФРН, такий санкційний пакет "вже готовий".

Німецький канцер також висловився щодо ситуації з переговорами у Туреччині між Україною та рф, про начебто готовність до яких з боку москви нещодавно розповідав російський диктатор владімір путін. Але після згоди з боку українського президента Володимира Зеленського на таку ініціативу - глава кремля відмовився від зустрічі на рівні лідерів країн.

Мерц зазначив у своєму дописі в мережі, що "той факт, що президент Зеленський попри це поїхав до Стамбула - є величезним жестом".

Натомість, додав канцлер ФРН, путін там "не з'явився - і це зробило його єдиного в неправоту".

"Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі", - розповів Мерц.

Новий пакет санкцій спрямований проти "тіньового флоту" росії та включає в чорний список близько 200 нафтотанкерів, які використовуються для обходу обмежень на експорт російської нафти.

У пакеті також передбачені санкції проти російських громадян за кібератаки, порушення прав людини та акти саботажу в Європі.