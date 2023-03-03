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США оголосили про нову допомогу Україні на $400 млн

03 березня 2023, 18:36
США оголосили про нову допомогу Україні на $400 млн
Сьогодні очікується, що Білий дім оголосить про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму близько $400 мільйонів.

Американські джерела повідомляють, що допомогу оголосять під час візиту німецького канцлера Олафа Шольца до США. 

Повідомляє CNN.

Новий пакет включить в себе боєприпаси для ракетних установок HIMARS і різних артилерійських систем, таких як 155-мм і 105-мм. Також до нього вперше увійдуть броньовані мостоукладачі - система, що використовується для наведення мостів через траншеї і вузькі водні перешкоди.

Сьогодні координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, заявив, що США оголосить про черговий пакет допомоги Україні, включаючи боєприпаси для ПЗРК і артилерії, але не уточнив, на яку точно суму.

Ця безпекова допомога буде надана безпосередньо з американських запасів згідно з президентським повноваженням про вилучення озброєнь, тобто зброя та обладнання можуть швидко прибути в Україну. 

На минулому тижні США оголосили про виділення $2 млрд допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. 

Разом з новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення складе понад 32 млрд доларів.

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