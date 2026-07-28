Новий посол Франції прибув до Києва та вшанував пам'ять українських захисників

Бріс Рокфей після прибуття до Києва вручив копії вірчих грамот у МЗС України.

Новий посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва та вручив копії вірчих грамот у МЗС України.

Про це повідомило посольство.

"Розпочинаючи роботу на посаді посла Франції в Україні, я сьогодні тут, біля Стіни пам'яті, щоб вшанувати героїв, які віддали життя за свою Батьківщину", – зазначив Рокфей після відвідин Михайлівського золотоверхого собору.

Рокфея призначили новим послом указом Макрона від 13 липня. До цього дипмісію Франції у Києві три роки очолював Гаель Весьєр, який повертається до Парижа та очолить Центр кризової підтримки МЗС Франції.