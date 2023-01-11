Новий посол України в Грузії незабаром приступить до роботи – ЗМІ

Ним може стати очільник фінансово-адміністративного департаменту МЗС.

Новим послом України в Грузії може стати Володимир Лук'янов. Він приступить до дипломатичної служби вже на початку лютого, пише РБК-Україна з посиланням на грузинську телекомпанію.

Зазначається, що усі процедури щодо його призначення новим послом в Грузії вже завершено.

Наразі Лук'янов працює в Міністерстві закордонних справ України. Він очолює фінансово-адміністративний департамент. У разі призначення на посаду посла, це буде перша його дипломатична місія.

Видання також звернулось до Лук'янова за коментарем, однак він утримався від спілкування.