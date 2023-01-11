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ПОЛІТИКА

Новий посол України в Грузії незабаром приступить до роботи – ЗМІ

11 січня 2023, 14:10
Новий посол України в Грузії незабаром приступить до роботи – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Ним може стати очільник фінансово-адміністративного департаменту МЗС.

Новим послом України в Грузії може стати Володимир Лук'янов. Він приступить до дипломатичної служби вже на початку лютого, пише РБК-Україна з посиланням на грузинську телекомпанію.

Зазначається, що усі процедури щодо його призначення новим послом в Грузії вже завершено.

Наразі Лук'янов працює в Міністерстві закордонних справ України. Він очолює фінансово-адміністративний департамент. У разі призначення на посаду посла, це буде перша його дипломатична місія.

Видання також звернулось до Лук'янова за коментарем, однак він утримався від спілкування.


ГрузіяУкраїнапосол

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