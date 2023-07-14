Новий прем'єр Фінляндії висловився щодо підтримки України

Новий уряд Фінляндії продовжить підтримку України.

Новопризначений уряд Фінляндії продовжить підтримку України стільки, скільки це буде потрібно.



Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на спільній з німецьким канцлером ФРН Олафом Шольцем пресконференції після їх переговорів у Берліні, передає Укрінформ.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде треба. Ми чітко дали це зрозуміти в рамках ЄС", - сказав Орпо.



Він також заявив що зі вступом Фінляндії і згодом Швеції у НАТО, Балтійське море стане безпечним. Також держава зацікавлена в проєкті загальноєпропейської системи ППО Sky Schield, який Німеччина просуває з низькою інших європейських держав.

"Роль ППО в сучасній війні, як показала ця війна відіграє центральну роль", - зауважив політик.

Орпо також наголосив, що очолюваний ним новий уряд цілком поділяє європейські цінності та не допустить жодного націоналізму та расизму, і що держава залишатиметься ліберальною демократією, якою завжди була.



Орпо і Шольц обговорили співпрацю в ЄС. Німецький канцлер заявив, що ця структура вимагає реформування, насамперед у тому, що стосується процедури ухвалення рішень. Особливо актуально це з огляду на майбутнє членство в ЄС України та Молдови, а в перспективі – Грузії, відзначив Шольц.