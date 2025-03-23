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ПОЛІТИКА

Новий прем’єр Канади офіційно анонсував проведення дострокових виборів

23 березня 2025, 20:32
Новий прем’єр Канади офіційно анонсував проведення дострокових виборів
THE CANADIAN PRESS
Під час спілкування з журналістами Карні зазначив, що Канада зіткнулася з найсерйознішою кризою "в нашому житті", зокрема, через невиправдані торговельні дії з боку президента США Дональда Трампа.

У неділю новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні призначить позачергові вибори на 28 квітня. Він заявив, що йому необхідний сильний мандат для боротьби із загрозою, яку становлять для економії тарифи Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство пише, що хоч наступні вибори мали відбутися тільки 20 жовтня, проте Карні сподівається отримати вигоду зі значного відновлення позицій його Ліберальної партії в опитуваннях із січня, коли Трамп почав погрожувати Канаді, а колишній прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про свою відставку.

Під час спілкування з журналістами Карні зазначив, що Канада зіткнулася з найсерйознішою кризою "в нашому житті", зокрема, через невиправдані торговельні дії з боку президента США Дональда Трампа.

"Ще так багато належить зробити для забезпечення безпеки Канади. Інвестувати в Канаду, будувати Канаду, об'єднувати Канаду. Ось чому я прошу моїх співвітчизників-канадців про сильний позитивний мандат. Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня, і вона погодилася", - сказав Карні.

Його заява прозвучала після того, як було отримано схвалення на запит провести вибори.

Тепер у Карні є п'ять тижнів, щоб перемогти. Опитування показують, що ліберали, які перебувають при владі з 2015 року і сильно відставали від офіційної опозиції консерваторів на початку року, тепер трохи випереджають своїх суперників.

Канадавибори

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