Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації
30 березня 2025, 13:13
Фото: Getty Images
Троє науковців, які перевіряли роботу Карні, заявили, що знайшли в роботі десять випадків некоректних запозичень
У докторській дисертації премʼєр-міністра й лідера Ліберальної партії Канади Марка Карні нібито знайшли плагіат.
Про це йдеться в матеріалі National Post.
Газета інформує, що отримала копію дисертації Карні на тему "Динамічна перевага конкуренції", захищену в Оксфордському університеті 1995 року. Троє науковців, які перевіряли роботу, знайшли в роботі десять випадків некоректних запозичень, які можуть кваліфікувати як плагіат, стверджує видання.
Як зазначили журналісти, у кількох розділах своєї дисертації Карні використав повні цитати, парафрази або дещо змінені цитати з чотирьох попередніх робіт без належного визнання авторства чи посилання.
"Він просто повторює текст без лапок. Це те, що ми називаємо плагіатом", – заявив доцент і член консультативного комітету президента UBC Okanagan з питань дисципліни студентів, який займається справами про плагіат в університеті, Джеффрі Сігалет.
National Post заявила, що передала виборчій команді Карні десять прикладів порушень.
Економістка Маргарет Меєр, яка була науковою керівницею Карні, в заяві для National Post відкинула закиди в плагіаті, заявивши, що його дисертація була "вражаючим і ретельно дослідженим аналізом, що відрізняє його від його колег".
Спікерка кампанії Ліберальної партії Канади Ізабелла Ороско-Медісон назвала звинувачення проти Карні "безвідповідальною помилковою характеристикою" його роботи.