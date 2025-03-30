Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації

30 березня 2025, 13:13
Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації
Фото: Getty Images
Троє науковців, які перевіряли роботу Карні, заявили, що знайшли в роботі десять випадків некоректних запозичень
У докторській дисертації премʼєр-міністра й лідера Ліберальної партії Канади Марка Карні нібито знайшли плагіат.
 
Про це йдеться в матеріалі National Post.
 
Газета інформує, що отримала копію дисертації Карні на тему "Динамічна перевага конкуренції", захищену в Оксфордському університеті 1995 року. Троє науковців, які перевіряли роботу, знайшли в роботі десять випадків некоректних запозичень, які можуть кваліфікувати як плагіат, стверджує видання.
 
Як зазначили журналісти, у кількох розділах своєї дисертації Карні використав повні цитати, парафрази або дещо змінені цитати з чотирьох попередніх робіт без належного визнання авторства чи посилання.
 
"Він просто повторює текст без лапок. Це те, що ми називаємо плагіатом", – заявив доцент і член консультативного комітету президента UBC Okanagan з питань дисципліни студентів, який займається справами про плагіат в університеті, Джеффрі Сігалет.
 
National Post заявила, що передала виборчій команді Карні десять прикладів порушень. 
 
Економістка Маргарет Меєр, яка була науковою керівницею Карні, в заяві для National Post відкинула закиди в плагіаті, заявивши, що його дисертація була "вражаючим і ретельно дослідженим аналізом, що відрізняє його від його колег".
 
Спікерка кампанії Ліберальної партії Канади Ізабелла Ороско-Медісон назвала звинувачення проти Карні "безвідповідальною помилковою характеристикою" його роботи.

 

скандалКанадапрем'єр

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється