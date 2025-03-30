Новий прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації

У докторській дисертації премʼєр-міністра й лідера Ліберальної партії Канади Марка Карні нібито знайшли плагіат.

Газета інформує, що отримала копію дисертації Карні на тему "Динамічна перевага конкуренції", захищену в Оксфордському університеті 1995 року. Троє науковців, які перевіряли роботу, знайшли в роботі десять випадків некоректних запозичень, які можуть кваліфікувати як плагіат, стверджує видання.

Як зазначили журналісти, у кількох розділах своєї дисертації Карні використав повні цитати, парафрази або дещо змінені цитати з чотирьох попередніх робіт без належного визнання авторства чи посилання.

"Він просто повторює текст без лапок. Це те, що ми називаємо плагіатом", – заявив доцент і член консультативного комітету президента UBC Okanagan з питань дисципліни студентів, який займається справами про плагіат в університеті, Джеффрі Сігалет.

National Post заявила, що передала виборчій команді Карні десять прикладів порушень.

Економістка Маргарет Меєр, яка була науковою керівницею Карні, в заяві для National Post відкинула закиди в плагіаті, заявивши, що його дисертація була "вражаючим і ретельно дослідженим аналізом, що відрізняє його від його колег".

Спікерка кампанії Ліберальної партії Канади Ізабелла Ороско-Медісон назвала звинувачення проти Карні "безвідповідальною помилковою характеристикою" його роботи.