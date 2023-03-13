Новий прем’єр Китаю виступив за співпрацю зі США

Новий прем’єр-міністр китайського уряду Лі Цян вважає, що КНР та Сполучені Штати можуть і повинні співпрацювати разом.

Саме завдяки цьому вони будуть спроможні реалізувати свої національні інтереси.

Про це пише News.cn.

На пресконференції після завершення щорічної сесії законодавчого органу Китаю, Лі заявив, що, за даними статистики китайської сторони, минулого року торгівля між КНР і США досягла рекордного рівня – майже $760 млрд.

"Китай і Сполучені Штати тісно взаємопов’язані економічно й обидві країни лише виграли від розвитку одна одної", – заявив прем’єр.

Посилаючись на свій власний досвід роботи керівником Шанхаю, економічної столиці КНР, Лі розказав, що топменеджери транснаціональних корпорацій, із якими він спілкувався останнім часом, оптимістично налаштовані з приводу майбутнього Китаю та США й переконані, що лише співпраця є шляхом до взаємовигідних результатів.

Прем’єр китайського уряду окремо згадав зустріч лідерів КНР і США Сі Цзіньпіна та Джо Байдена в листопаді минулого року на полях саміту глав держав "Групи двадцяти" (G20) і їхні домовленості про стабілізацію китайсько-американських відносин.

"Консенсус, досягнутий між лідерами Китаю та Сполучених Штатів має бути втілений у реальній політиці та конкретних діях", – сказав Лі Цян.