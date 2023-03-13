Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Новий прем’єр Китаю виступив за співпрацю зі США

13 березня 2023, 09:59
Новий прем’єр Китаю виступив за співпрацю зі США
Новий прем’єр-міністр китайського уряду Лі Цян вважає, що КНР та Сполучені Штати можуть і повинні співпрацювати разом.

Саме завдяки цьому вони будуть спроможні реалізувати свої національні інтереси.

Про це пише News.cn.

На пресконференції після завершення щорічної сесії законодавчого органу Китаю, Лі заявив, що, за даними статистики китайської сторони, минулого року торгівля між КНР і США досягла рекордного рівня – майже $760 млрд.

"Китай і Сполучені Штати тісно взаємопов’язані економічно й обидві країни лише виграли від розвитку одна одної", – заявив прем’єр.

Посилаючись на свій власний досвід роботи керівником Шанхаю, економічної столиці КНР, Лі розказав, що топменеджери транснаціональних корпорацій, із якими він спілкувався останнім часом, оптимістично налаштовані з приводу майбутнього Китаю та США й переконані, що лише співпраця є шляхом до взаємовигідних результатів.

Прем’єр китайського уряду окремо згадав зустріч лідерів КНР і США Сі Цзіньпіна та Джо Байдена в листопаді минулого року на полях саміту глав держав "Групи двадцяти" (G20) і їхні домовленості про стабілізацію китайсько-американських відносин.

"Консенсус, досягнутий між лідерами Китаю та Сполучених Штатів має бути втілений у реальній політиці та конкретних діях", – сказав Лі Цян.

Останні матеріали

путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Політика
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2023, 13:16
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Політика
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Переклад iPress – 13 березня 2023, 09:41
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється