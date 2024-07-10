Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новий прем'єр Великої Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору

10 липня 2024, 12:09
Новий прем'єр Великої Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору
Кір Стармер пообіцяв особисто проконтролювати стан оборонного сектора Британії.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що королівство має намір витрачати 2,5% ВВП на оборону, а також повідомив, що наступного тижня розпочнеться масштабна стратегічна ревізія оборонного сектору.

Про це пише Reuters.

"Огляд визначить майбутню оборонну стратегію Великої Британії, необхідні можливості та намітить дорожню карту для досягнення 2,5% ВВП на оборону", – йдеться у повідомленні, опублікованому канцелярією Стармера.
 
"Коли ми стикаємося з численними погрозами всередині країни та за кордоном, ми повинні бути впевнені, що готові захистити себе. Ось чому я негайно наказав провести всебічну перевірку, яка забезпечить обороноздатність Великої Британії на майбутнє", – сказав Стармер.
 
Наголошується, що в огляді буде розглянуто характер загроз, з якими стикається Лондон, а також можливості, необхідні для їхнього усунення.
 
"Це включає формування наших збройних сил і їх готовність до ведення бойових дій, зміцнення наших оборонних партнерств, розробку нової стратегії оборонної промисловості, забезпечення нашого військового персоналу необхідними можливостями і навичками, а також проведення реформи закупівель", – уточнили в офісі прем'єр-міністра.
 
Важливим елементом стратегічного оборонного огляду буде особлива увага до поглиблення оборонних зв'язків із країнами НАТО та іншими міжнародними партнерами.
 
"Прем'єр-міністр заявив, що наступного тижня він розпочне урядовий стратегічний огляд оборонного сектора, з урахуванням детальної виконаної підготовчої роботи міністра оборони Джона Хілі, який займатиметься оглядом", – у свою чергу йдеться на сайті уряду королівства.
 
За підсумками відповідного огляду влада країни становитиме дорожню карту підвищення видатків у військовій галузі та складуть "нову оборонно-промислову стратегію". У заяві наголошується, що Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні також закликає союзників збільшити оборонні витрати.

 

війна в Україніросія окупантиМіністр оборони Британії

Останні матеріали

Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється