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Новий президент Аргентини звернувся до Зеленського з пропозицією

23 листопада 2023, 17:53
Новий президент Аргентини звернувся до Зеленського з пропозицією
Джерело: satelitepampa
Він запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт щодо розв'язання російсько-української війни.

Новообраний Президент Аргентини Хав'єр Мілей звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він запропонував йому провести в своїй країні мирний саміт "Україна — Латинська Америка" щодо розв'язання війни з росією.

Про це сказала експертка із зовнішньої політики La Libertad Avanza Діана Мондіно, передає Deutsche Welle.

За словами Мондіно, з такою пропозицією президент Аргентини виступив під час телефонної розмови із Зеленським. Нещодавно, 20 листопада, український лідер привітав Мілея з перемогою на виборах та закликав працювати разом над розвитком співпраці між країнами, а також відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві.

Нагадаємо, що 22 листопада Зеленський та Мілей провели першу телефонну розмову. За її підсумками Зеленський подякував новообраному главі Аргентини "за його чітку позицію".

"Жодного балансування між добром і злом — лише чітка підтримка України. Це добре бачать і цінують українці. Обговорили, як можемо розвивати відносини між Україною та Аргентиною, а також зв’язки України з іншими країнами Латинської Америки", — зазначив Зеленський.

Він додав, що говорив з Мілеєм про українську "формулу миру" та важливість участі Аргентини у спільних мирних зусиллях. Зеленський також запросив новообраного президента відвідати Україну й "надіслати потужний політичний сигнал".

 

Аргентинапрезидентвійна в Україніросія окупанти

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