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Новий президент Фінляндії висловився про відносини з росією

12 лютого 2024, 17:37
Новий президент Фінляндії висловився про відносини з росією
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Новообраний президент Фінляндії Александр Стубб відповів, чи зустрінеться з путіним.

Обраний президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить сенсу в зустрічі з російським президентом путіним, допоки в Україні триває війна.   

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє BBC.

"З путіним важко вести будь-який політичний діалог, поки росія веде агресивну війну проти України. Тому я не бачу жодного спілкування з путіним або з російським політичним керівництвом найближчим часом. Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що цей шлях наразі відбувається лише через поле бою", - зазначив він.

Олександр Стубб також не вірить у поліпшення відносин із росією найближчим часом. Він зазначив, що у Фінляндії, як і раніше, є практичні відносини з росією, наприклад щодо кордону і дипломатії, але нині немає жодних контактів із вищим політичним керівництвом росії.

"У нас наразі немає політичних відносин із росією. Я не бачу, щоб вони покращилися найближчим часом", - сказав президент.

Причиною цього він назвав дії росії щодо України.

Стубб також запевнив, що продовжить політику президента Саулі Нііністьо. 

"Я навряд чи став би відхилятися від нинішньої політики. Я із задоволенням продовжив би справу Саулі Нііністьо", - резюмував він.

війна в Україніросія окупантиФінляндіяпрезидент

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