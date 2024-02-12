Новий президент Фінляндії висловився про відносини з росією
Обраний президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить сенсу в зустрічі з російським президентом путіним, допоки в Україні триває війна.
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє BBC.
"З путіним важко вести будь-який політичний діалог, поки росія веде агресивну війну проти України. Тому я не бачу жодного спілкування з путіним або з російським політичним керівництвом найближчим часом. Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що цей шлях наразі відбувається лише через поле бою", - зазначив він.
Олександр Стубб також не вірить у поліпшення відносин із росією найближчим часом. Він зазначив, що у Фінляндії, як і раніше, є практичні відносини з росією, наприклад щодо кордону і дипломатії, але нині немає жодних контактів із вищим політичним керівництвом росії.
"У нас наразі немає політичних відносин із росією. Я не бачу, щоб вони покращилися найближчим часом", - сказав президент.
Причиною цього він назвав дії росії щодо України.
Стубб також запевнив, що продовжить політику президента Саулі Нііністьо.
"Я навряд чи став би відхилятися від нинішньої політики. Я із задоволенням продовжив би справу Саулі Нііністьо", - резюмував він.