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Новий президент Ірану склав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю"

31 липня 2024, 09:09
Новий президент Ірану склав присягу під скандування
Фото: DW
Масуд Пезешкіан пообіцяв послабити обмеження соціальних свобод всередині країни.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу після перемоги на виборах на початку липня, пообіцявши поліпшити зв'язки країни зі світом.

Про це пише Reuters.

"Ми продовжуватимемо конструктивну та ефективну взаємодію зі світом, засновану на гідності, мудрості та доцільності", – сказав Пезешкіан на засіданні парламенту за участю іноземних високопосадовців.
 
Він також пообіцяв послабити обмеження соціальних свобод всередині країни.
 
Як пише Reuters, перемога Пезешкіана підняла надії на відлигу в антагоністичних відносинах Ірану із Заходом, що може створити можливості для послаблення його ядерного протистояння зі світовими державами.
 
Іран звинуватив США у підтримці того, що він називає "ізраїльськими злочинами в Газі".
 
"Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть вчити мусульман гуманності", – сказав Пезешкіан під скандування "Смерть Америці" і "Смерть Ізраїлю".
 
На церемонії були присутні лідери Хамасу та "Ісламського джихаду", а також високопоставлені представники підтримуваного Тегераном єменських хуситів і ліванської "Хезболли".
 
Нагадаємо, що позачергові вибори президента в Ірані відбулися після загибелі в травні в авіакатастрофі Ібрахіма Раїсі, обраного 2021 року.

 

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