Новий проєкт угоди між США та Україною виглядає як довічні репарації – WP

Вже існує кілька версій угоди про корисні копалини.

Новий проєкт Угоди щодо корисних копалин між США та Україною виглядає так, ніби наша країна воювала зі США та в підсумку програла, потрапила в полон і тепер має сплачувати довічні репарації.

Про це йдеться в статті The Washington Post.

Варто зазначити, що вже існує кілька робочих версій. І на думку юристів, "угода такого масштабу буде мати мільярд версій, які відрізнятимуться між собою або комою, або одним пунктом, або майже повністю".

Як пише The Washington Post, віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко сказала, що нова угода "повністю відрізняється" від попередньої рамкової угоди і "включає речі, які раніше не обговорювалися, і містить елементи, які вже були відкинуті обома сторонами".

"Я буду розглядати тільки ту версію, яка була офіційно представлена нашій стороні. Формат змінився, тому давайте спочатку вивчимо цей формат, а потім можемо говорити", — в свою чергу заявив Володимир Зеленський.

Будь-які подальші зміни мають бути ретельно вивчені, сказав він, додавши, що розглядатиме їх особисто і публічно говорити про них лише після того, як юристи "підтвердять, що все відповідає українському законодавству і нашій Конституції". За його словами, Україна не погодиться на жодну пропозицію, яка може порушити її план приєднання до ЄС. Також він додав, що «не хоче, щоб Сполучені Штати думали, що Україна виступає проти цього процесу (угоди — ред.) в цілому».

Хоча, судячи з реакції українських законодавців та урядовців, швидке схвалення угоди є малоймовірним. За словами одного високопосадовця, новий проект угоди виглядає так, ніби "Україна воювала зі США, програла, потрапила в полон і тепер має сплачувати довічні репарації".

Деякі американці також слідкують за процесом зміни даної угода. Зокрема американський юрист, який інвестує в Україну, ознайомившись з проектом угоди сказав: "Угода є заплутаною. Я бачу, що український уряд занепокоєний, тому що ця фундаментальна двозначність у структурі не вирішена. Де взяти капітал для цього? Тому український уряд повинен вести переговори. Зараз не час публічно висловлювати занепокоєння. Настав час вести переговори".

Дрю Хорн, колишній американський урядовець, який зараз очолює GreenMet, вашингтонську консалтингову компанію, яка консультувала адміністрацію Трампа з питань критично важливих мінералів та видобутку корисних копалин, сказав, що існує "реальна бізнес-обґрунтованість" для угоди щодо критично важливих мінералів, але переговори будуть складними: "Я думаю, що там є рішення, яке задовольнить потреби як США, так і України".

Наразі в угоді, на яку посилаються українські політики, відсутні гарантії безпеки для України, а вся підтримка, яку США надали Україні під час війни, розглядається як борг, що має бути повернутий з відсотками з надходжень від угоди. Угода також надає США "право першої ночі" на всі інвестиції, пов'язані з енергетикою та корисними копалинами, що фактично забезпечує американський контроль.