НОВИНИВже другу добу поспіль росія втрачає по 500 військових
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, додали в Генштабі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий рубіж - ЗСУ знищило вже понад 60 тисяч окупантів
Фото: freejournal.biz
Збройні сили України з 24 лютого по 2 жовтня ліквідували близько 60 110 російських військових, що на 500 більше порівняно з попередньою добою.
Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, захисники знищили 2377 ворожих танків (+23), бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26), артилерійських систем – 1405 (+8), РСЗВ – 337 (+1), засобів ППО ‒ 176 (+0), літаків – 264 (+0), гелікоптерів – 227 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6), крилатих ракет ‒ 246, кораблів/катерів ‒ 15 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10), спеціальної техніки ‒ 131 (+0).
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02 10 2022 11:59 МЕДІА
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