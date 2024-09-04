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Новий склад Єврокомісії розпочне роботу на місяць пізніше

04 вересня 2024, 12:19
Новий склад Єврокомісії розпочне роботу на місяць пізніше
Фото: з вільного доступу
Слухання 26 кандидатів у члени Єврокомісії малоймовірно, що розпочнуться до середини жовтня.

Новий склад Єврокомісії на чолі із Урсулою фон дер Ляєн швидше всього розпочне роботу пізніше, ніж очікувалося. 

Про це пише Politico, посилаючись на європейських посадовців.

Два високопосадовці Європарламенту на умовах анонімності розповіди, що багатогодинні слухання 26 кандидатів у члени Єврокомісії навряд чи розпочнуться до середини жовтня. Очікується, що датою початку слухань стане 14 жовтня.

Це означає, що остаточне голосування щодо затвердження Комісії може відбутися в листопаді, а це в відтерміновує дату початку роботи на грудень місяць.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у засіданні керівництва парламенту 11 вересня. 

Проте незрозуміло, чи зможе вона представити остаточний список комісарів на той момент, а це необхідна умова для того, щоб парламент почав організовувати слухання.

Нагадаємо, що в липні Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії на другий термін.

 

роботаЄврокомісія

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