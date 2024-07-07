Новий уряд Британії шукає кошти на соціальні проєкти та підтримку України – Bloomberg

Допомога є у списку очікування.

Новий британський уряд, що складається з лейбористів, шукає гроші на численні соціальні проєкти та має розв'язувати економічну проблему – значне падіння британської економіки. Серед видатків, які має забезпечити уряд, – необхідність виконувати зовнішні зобов'язання, що включає і підтримку України.

Про це пише Bloomberg.

Чи вистачить грошей на підтримку України у нового британського уряду?

Насамперед новому уряду Великої Британії необхідно розв'язати проблему оплати праці в державному секторі, щоб припинити страйки, які охопили країну. За приблизними підрахунками, потрібно буде знайти додатково не менше 6 млрд фунтів стерлінгів.

Також необхідно терміново дофінансувати систему юстиції, зокрема для того, щоб розв'язати проблему переповнених в'язниць.

Лише після розв'язання поточних проблем, дійде справа до, наприклад, збільшення асигнувань Національній службі здоров'я. У списку очікування також додаткове фінансування для України.

В цілому поточні видатки можуть потребувати додаткової мобілізації до британського бюджету приблизно 15 млрд фунтів стерлінгів. Зібрати їх можуть у вигляді модернізованих податків, зокрема за допомогою збільшення податку на капітал та податку на спадщину. Ще одним напрямком збільшення бюджетних надходжень може стати зниження пенсійних виплат.

Аналітики позитивно оцінюють можливості нового британського уряду, оскільки у нього значний кредит довіри. Проте незабаром потрібно буде демонструвати позитивні зміни як у соціальному напрямку, так і в економіці в цілому. Проте це потрібно буде лише з часом. Наразі простір для маневру у лейбористів зберігається.

Не дивлячись на те, що новий бюджет у Великій Британії може бути складним для виконання, лейбористи не відмовляються від заявлених цілей і говорять, що цей вибір є неминучим у найближчій перспективі.

Лейбористська партія знову стала керівною. Її лідер Кір Стармер розпочинає формування нового кабінету. Консерватори на чолі з уже колишнім прем’єром Ріші Сунаком зазнали очікуваної нищівної поразки: відрив лейбористів у більш як двадцять відсотків незмінно показували впродовж майже двох останніх років, і склад нового парламенту загалом підтвердив ці очікування. Лейбористи здобули одну з найпереконливіших перемог у своїй історії.