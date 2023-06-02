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Новий уряд Фінляндії не планує відкривати кордон для російських туристів

02 червня 2023, 19:07
Новий уряд Фінляндії не планує відкривати кордон для російських туристів
Джерело: nikvesti.com
У вересні минулого року влада Фінляндії ухвалила рішення закрити кордон для російських туристів.

Глава переговорів з формування нового уряду Фінляндії Петтері Орпо назвав "само собою зрозумілим", що обмеження на в'їзд для російських туристів буде продовжене.

Про це повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Введені торік обмеження для громадян росії закінчаться, коли чинний уряд закінчить свою роботу. Однак, за словами Орпо, новий уряд не буде нічого змінювати в цьому питанні.

"Очевидно, що обмеження на в'їзд збережуться, оскільки війна триває", – констатував Орпо.

 

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