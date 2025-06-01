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Новий уряд Німеччини повернеться до розгляду конфіскації заморожених активів рф

01 червня 2025, 09:55
Новий уряд Німеччини повернеться до розгляду конфіскації заморожених активів рф
Фото: з вільного доступу
Глава відомства федерального канцлера Німеччини каже, що ці гроші мають піти на оборону України.
Новий уряд Німеччини повернеться до вивчення питання про конфіскацію заморожених держактивів рф.
 
Про це глава Відомства федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай сказав в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передає DW. 
 
"Почуття справедливості підказує, що це необхідно з огляду на величезні збитки та людські страждання, які росія завдає Україні. Наразі ми маємо справу з найсильнішими обстрілами з початку війни. І саме тому буде справедливо, якщо російські гроші будуть використані на необхідні для оборони цілі", – сказав Фрай.
 
"З іншого боку, я також поважаю і контраргументи. Йдеться про те, наскільки тоді взагалі надійно вкладати іноземні кошти в ЄС чи Німеччину? Це зважування правових інтересів. Тут неможливо вирішити сто проти нуля. Нам слід набагато уважніше, ніж досі, розглянути питання про російські державні активи. Ми не повинні допустити, щоб гра, в яку росія грає з усіма нами, залишилася безкарною. Але якщо ви хочете домогтися припинення вогню мирним шляхом, то ваші можливості обмежені. Ось чому я гаряче підтримую використання наявни", – продовжив він.
 
Нагадаємо, у лютому 2022 року в країнах ЄС було заморожено активи Центробанку рф на суму приблизно 210 млрд євро. З того часу триває дискусія щодо їхньої конфіскації. Поки що європейські столиці погодилися передавати Україні лише відсоткові доходи від заморожених активів, тобто приблизно 3 млрд євро на рік.
 
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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