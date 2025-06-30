Новий уряд Румунії планує скорочення держслужбовців на 20% і підвищення податків

Заходи вланують запровадити, щоб скоротити дефіцит бюджету

Новий румунський уряд на чолі із прем'єр-міністром Ілліє Боложаном міркує над заходами щодо скорочення найбільшого бюджетного дефіциту в ЄС. Зокрема розглядають звільнення частини держслужбовців, підняття діючих податків та запровадження нового.

Серед потенційних ідей скорочення дефіциту бюджету розглядають звільнення 20% державних службовців, а це щонайменше 167 000 осіб, збільшення податку на додану вартість та створення нового податку на азартні ігри.

Новий уряд планує збільшити податок на прибуток і дивіденди з 10% до 16%, а також підвищити ставку ПДВ на дрова та інші енергетичні продукти з 5% до 9%. Деякі інші знижені ставки ПДВ, за винятком продуктів харчування та ліків, зростуть до 19%.

Також у планах є перегляд інвестиційних проєктів та обмеження державних програм підтримки тими, що збільшать експорт, зменшать імпорт і створять додану вартість.

У 2024 році дефіцит бюджету країни становив 9,3% валового внутрішнього продукту, і якщо його не вдасться скоротити, це може призвести до зниження суверенного рейтингу країни. Це збільшить вартість запозичень і потенційно ще більше поглибить дефіцит. Румунія також ризикує призупиненням фінансування регіонального розвитку ЄС та постпандемічних фондів.