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Новий уряд Румунії планує скорочення держслужбовців на 20% і підвищення податків

30 червня 2025, 11:11
Новий уряд Румунії планує скорочення держслужбовців на 20% і підвищення податків
Фото: zn.ua
Заходи вланують запровадити, щоб скоротити дефіцит бюджету
Новий румунський уряд на чолі із прем'єр-міністром Ілліє Боложаном міркує над заходами щодо скорочення найбільшого бюджетного дефіциту в ЄС. Зокрема розглядають звільнення частини держслужбовців, підняття діючих податків та запровадження нового. 
 
Про це пише Politico.
 
Серед потенційних ідей скорочення дефіциту бюджету розглядають звільнення 20% державних службовців, а це щонайменше 167 000 осіб, збільшення податку на додану вартість та створення нового податку на азартні ігри.
 
Новий уряд планує збільшити податок на прибуток і дивіденди з 10% до 16%, а також підвищити ставку ПДВ на дрова та інші енергетичні продукти з 5% до 9%. Деякі інші знижені ставки ПДВ, за винятком продуктів харчування та ліків, зростуть до 19%.
 
Також у планах є перегляд інвестиційних проєктів та обмеження державних програм підтримки тими, що збільшать експорт, зменшать імпорт і створять додану вартість.
 
У 2024 році дефіцит бюджету країни становив 9,3% валового внутрішнього продукту, і якщо його не вдасться скоротити, це може призвести до зниження суверенного рейтингу країни. Це збільшить вартість запозичень і потенційно ще більше поглибить дефіцит. Румунія також ризикує призупиненням фінансування регіонального розвитку ЄС та постпандемічних фондів.
 
Європейська комісія звернулася до Румунії із проєктом рекомендації, який обговорять на зустрічі міністрів економіки та фінансів 8 липня, із проханням скоротити дефіцит бюджету до 2,8 відсотка ВВП до 2030 року.
 
Згідно з останніми даними Комісії , розрив між загальним потенційним обсягом надходжень від ПДВ та сумою, яку румунські податкові органи зібрали у 2022 році, становив 8,5 мільярда євро, або понад 30 відсотків від загальної суми, яку можна було зібрати.
 
Експерти вважають, що податковій службі Румунії необхідно перейти на цифрові технології, щоб боротися з ухиленням від сплати податків, бо багато людей займаються незареєстрованою економічною діяльністю та не сплачують належні податки.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

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