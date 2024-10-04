Новий варіант Covid швидко поширюється Європою

Він швидко еволюціонує та випереджає раніше відомі підваріанти.

Варіант Covid XEC, який вперше зареєстрували у червні 2024 року, вже виявили у Великій Британії, США, Данії та інших країнах. Існують побоювання, що вже найближчої зими він може стати домінуючим штамом.

Про це повідомляє The Independent.

У серпні дослідники передбачили, що XEC може стати більш поширеним протягом кількох тижнів чи місяців. Наразі його випадки зареєстровані у 29 країнах та 24 штатах США. Найвищий рівень поширення зафіксовано у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC. У світі виявлено понад тисяча випадків цього штаму.

За словами аналітика даних Covid Майка Хані, XEC - це підваріант Omicron, який вперше був виявлений влітку у Берліні й тепер швидко поширюється Європою, Північною Америкою та Азією.

"Цей штам є комбінацією варіантів KS.1.1 і KP.3.3, і його симптоми схожі з симптомами інших варіантів Covid, включаючи втому, головний біль, біль у горлі й високу температуру", - йдеться в статті.

За словами директора Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу, XEC більш заразний, але передбачається, що раніше адаптовані вакцини від Covid зможуть захистити від нової загрози. У крайньому випадку, навіть у разі інфікування, вакцинації та ревакцинації зменшать тяжкість захворювання, а також позбавлять необхідності в стаціонарному лікуванні.