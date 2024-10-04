Новий варіант Covid швидко поширюється Європою
04 жовтня 2024, 19:09
Фото: з вільних джерел
Він швидко еволюціонує та випереджає раніше відомі підваріанти.
Варіант Covid XEC, який вперше зареєстрували у червні 2024 року, вже виявили у Великій Британії, США, Данії та інших країнах. Існують побоювання, що вже найближчої зими він може стати домінуючим штамом.
Про це повідомляє The Independent.
У серпні дослідники передбачили, що XEC може стати більш поширеним протягом кількох тижнів чи місяців. Наразі його випадки зареєстровані у 29 країнах та 24 штатах США. Найвищий рівень поширення зафіксовано у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC. У світі виявлено понад тисяча випадків цього штаму.
За словами аналітика даних Covid Майка Хані, XEC - це підваріант Omicron, який вперше був виявлений влітку у Берліні й тепер швидко поширюється Європою, Північною Америкою та Азією.
"Цей штам є комбінацією варіантів KS.1.1 і KP.3.3, і його симптоми схожі з симптомами інших варіантів Covid, включаючи втому, головний біль, біль у горлі й високу температуру", - йдеться в статті.
За словами директора Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу, XEC більш заразний, але передбачається, що раніше адаптовані вакцини від Covid зможуть захистити від нової загрози. У крайньому випадку, навіть у разі інфікування, вакцинації та ревакцинації зменшать тяжкість захворювання, а також позбавлять необхідності в стаціонарному лікуванні.
Баллу також зазначив, що XEC вже найближчої зими може стати домінуючим типом захворювання, оскільки швидко еволюціонує та випереджає раніше відомі підваріанти. У зв'язку з цим фахівці закликають до ретельнішого вивчення XEC, включаючи його прояви. Зараз відомі симптоми аналогічні класичним проявам Covid-19 - лихоманка, біль у горлі, кашель, втрата нюху та апетиту, а також "ломота" у всьому тілі.
Як зазначається в публікації, центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують населенню дотримуватися правил гігієни та вживати відповідних заходів для покращення якості повітря у житлових приміщеннях та офісах.
Як зазначають деякі інші джерела, станом на кінець вересня від нової загрози найбільше страждали Данія та Німеччина. Було відомо, що в Європі поширення ХЕС коливається на рівні 6%, а, наприклад, у Словенії вже зареєстровано 10% людей із Covid, інфікованих саме XEC. Також наголошується на тому, що він відрізняється деякими мутаціями - саме ця особливість сприяє його швидкому розповсюдженню. Зокрема, на це звертав увагу в мережі Х американський вчений, директор інституту Scripps Research Ерік Топол.