ПОЛІТИКА НОВИНИХізер Нойєрт, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував призначити на посаду постпреда США при ООН, зняла з розгляду свою кандидатуру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нойєрт зняла з розгляду свою кандидатуру на посаду посла США в ООН
Трамп зробить оголошення щодо нової кандидатури найближчим часом
Фото: AP
"Я вдячна президенту Трампу та держсекретарю Помпео за довіру та висунення на посаду. Але останні два місяці були виснажливими для моєї сім'ї, тому, піклуючись про неї, я знімаю свою кандидатуру з розгляду", - йдеться у її заяві, яку опублікували у Держдепі, інформує CNN.
Нойєрт зазначила, що служба у Держдепі протягом останніх двох років була однією з найвищих нагород у її житті та подякувала колегам.
ЇЇ відмова могла бути пов’язана з тим, що няня її дітей перебувала в США легально, але не мала право працювати, повідомляє The Washington Post.
Джерела CNN повідомляють, що вона платила няні зарплату готівкою і няня не сплачувала податки.
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