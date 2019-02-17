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Нойєрт зняла з розгляду свою кандидатуру на посаду посла США в ООН

Трамп зробить оголошення щодо нової кандидатури найближчим часом
Хізер Нойєрт, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував призначити на посаду постпреда США при ООН, зняла з розгляду свою кандидатуру.
Нойєрт зняла з розгляду свою кандидатуру на посаду посла США в ООН Фото: AP

"Я вдячна президенту Трампу та держсекретарю Помпео за довіру та висунення на посаду. Але останні два місяці були виснажливими для моєї сім'ї, тому, піклуючись про неї, я знімаю свою кандидатуру з розгляду", - йдеться у її заяві, яку опублікували у Держдепі, інформує CNN.

Нойєрт зазначила, що служба у Держдепі протягом останніх двох років була однією з найвищих нагород у її житті та подякувала колегам.

ЇЇ відмова могла бути пов’язана з тим, що няня її дітей перебувала в США легально, але не мала право працювати, повідомляє The Washington Post.

Джерела CNN повідомляють, що вона платила няні зарплату готівкою і няня не сплачувала податки.

 

 
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17 02 2019 10:34
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