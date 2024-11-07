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ПОЛІТИКА

НПЗ в росії частково зупинились через санкції та відсутність західного обладнання

07 листопада 2024, 14:31
НПЗ в росії частково зупинились через санкції та відсутність західного обладнання
Фото: dilova.com.ua
Зупинка НПЗ негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки.

Три нафтопереробні заводи в росії частково зупинили роботу через санкції. росіяни не змогли завершити ремонти.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки у Facebook.

Як зазначає розвідка, зупинка НПЗ негативно вплине на внутрішні обсяги нафтопереробки, виконання експортних зобов’язань, погіршить ситуацію з постачанням пального на внутрішній ринок та збільшить витрати на технічне обслуговування і модернізацію підприємств.

Обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8-2 млн тонн на місяць.

Служба зовнішньої розвідки наголошує, що причина простою НПЗ - це обмежений доступ до західного обладнання і компонентів внаслідок міжнародних санкцій та неможливість заміщення іноземних запчастин, необхідних для технічного обслуговування та модернізації.

"Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30-45 % потреб ринку і лише у деяких компонентах (насоси, компресори, реактори тощо)", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, росії також не вдалося замінити обладнання китайськими технологіями. 

Українські захисники здійснили десятки операцій проти НПЗ та нафтобаз на території рф та на окупованих територіях України. Сили оборони "полюють" на об'єкти, які забезпечують паливом окупаційні війська.

НПЗсанкціі проти росіїнафта рф

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