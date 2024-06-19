Nvidia стає найдорожчою компанією у світі

Виробник мікросхем обішов Microsoft.

Nvidia випередила Microsoft і стала найдорожчою компанією у світі.

Ринкова капіталізація виробника мікросхем Nvidia у вівторок зросла до 3,34 трильйона доларів США, затьмаривши Microsoft, яку оцінюють у 3,32 трильйона доларів.

Про це пише The Hill.

Менш ніж два тижні тому Nvidia вперше перетнула позначку в три трильйони доларів і обійшла Apple як другу за вартістю компанію в світі.

Компанія, чиї графічні процесори є ключовими для забезпечення популярних моделей штучного інтелекту технологічних компаній, стрімко зросла, вперше перевищивши один трильйон доларів трохи більше ніж рік тому і два трильйони доларів майже чотири місяці тому.

Акції Nvidia, які з початку року зросли на 180%, закрилися у вівторок на рівні 135,58 доларів.

Стрімке зростання курсу акцій Nvidia зробило співзасновника та головного виконавчого директора компанії Дженсена Хуанга одним із найбагатших людей світу. Від початку року його статки зросли на понад 70 мільярдів доларів, до 115 мільярдів доларів, що дозволило йому зайняти 12-те місце у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.