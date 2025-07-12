NY Post винесла на обкладинку фото вбитого росіянами немовляти

Свідчення чергового військового злочину російської армії журналісти помістили на першу шпальту.

Американське видання New York Post, яке президент США Дональд Трамп називав "своєю улюбленою газетою", опублікувало фото однорічної дитини, яку війська рф вбили дроном на Херсонщині.

На обкладинці за 11 липня 2025 року фото вбитого малюка підписали коротко - "Варварство".

"путінське жахіття оголилося: як російський безпілотник полював на 1-річну дитину і вбив її", - такий заголовок обрали для статті журналісти.

Нагадаємо, що цинічне вбивство росіянами однорічного хлопчика сталося 9 липня в селі Правдине. Окупанти атакували дитину та літню жінку з дрона, коли вони перебували на подвір'ї свого будинку.

Малюк загинув на місці від отриманих травм.

Газета вказує, шо хлопчик на імʼя Дмитрик грався на подвір'ї своєї бабусі, коли туди прилетів російський безпілотник.

"Осколки БпЛА пробили йому серце і вбили дитину, яка лише два місяці тому відсвяткувала свій перший день народження", - пише New York Post.

"На моторошних фотографіях ігрової зони маленького Дмитрика видно скло та уламки, розкидані по його іграшках, а частини паркану навколо будинку знесені вщент. Дерев'яний дах будинку також був пошкоджений, а вікно вхідних дверей було повністю розбите. Шматок вибухового пакета безпілотника залишився лежати прямо біля будинку", - сказано в статті.

У виданні зазначили, що рф перетворює Херсонщину на "зону людського сафарі".

Лейтенант Денис Ярославський, який командує спеціальним розвідувальним підрозділом Збройних сил України, розповів New York Post, що атака, внаслідок якої загинув хлопчик, не була випадковістю. FPV-дрони дають російським пілотам чіткий огляд їхньої цілі, причому кадри стають чіткішими, чим ближче вони підлітають до жертви.