Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

NY Post винесла на обкладинку фото вбитого росіянами немовляти

12 липня 2025, 13:24
NY Post винесла на обкладинку фото вбитого росіянами немовляти
Фото: з вільних джерел
Свідчення чергового військового злочину російської армії журналісти помістили на першу шпальту.

Американське видання New York Post, яке президент США Дональд Трамп називав "своєю улюбленою газетою", опублікувало фото однорічної дитини, яку війська рф вбили дроном на Херсонщині. 

На обкладинці за 11 липня 2025 року фото вбитого малюка підписали коротко - "Варварство".

"путінське жахіття оголилося: як російський безпілотник полював на 1-річну дитину і вбив її", - такий заголовок обрали для статті журналісти.

Нагадаємо, що цинічне вбивство росіянами однорічного хлопчика сталося 9 липня в селі Правдине. Окупанти атакували дитину та літню жінку з дрона, коли вони перебували на подвір'ї свого будинку.

Малюк загинув на місці від отриманих травм.

Газета вказує, шо хлопчик на імʼя Дмитрик грався на подвір'ї своєї бабусі, коли туди прилетів російський безпілотник.

"Осколки БпЛА пробили йому серце і вбили дитину, яка лише два місяці тому відсвяткувала свій перший день народження", - пише New York Post.

"На моторошних фотографіях ігрової зони маленького Дмитрика видно скло та уламки, розкидані по його іграшках, а частини паркану навколо будинку знесені вщент. Дерев'яний дах будинку також був пошкоджений, а вікно вхідних дверей було повністю розбите. Шматок вибухового пакета безпілотника залишився лежати прямо біля будинку", - сказано в статті.

У виданні зазначили, що рф перетворює Херсонщину на "зону людського сафарі".

Лейтенант Денис Ярославський, який командує спеціальним розвідувальним підрозділом Збройних сил України, розповів New York Post, що атака, внаслідок якої загинув хлопчик, не була випадковістю. FPV-дрони дають російським пілотам чіткий огляд їхньої цілі, причому кадри стають чіткішими, чим ближче вони підлітають до жертви.

війнадітиДональд ТрампNew York PostХерсонщинаросія окупанти

Останні матеріали

Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється