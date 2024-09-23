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Ниркова колька — чим можна швидко зняти біль

23 вересня 2024, 14:22
Ниркова колька — чим можна швидко зняти біль

Ниркова колька є одним із найгостріших і дуже болісних станів, що може виникнути у людини. Вона розвивається через порушення відтоку сечі внаслідок закупорювання сечовивідних шляхів каменями. Це стан, який зазвичай супроводжується різким і інтенсивним болем у поперековій ділянці, що може поширюватися вниз до сечового міхура та навіть стегон. Ниркова колька небезпечна не лише через сильний біль, а й через ризик розвитку серйозних ускладнень — наприклад, інфекцій, гідронефрозу або ниркової недостатності, якщо її не лікувати вчасно. Колька зазвичай виникає раптово та може тривати декілька годин. Біль настільки сильний, що може супроводжуватися нудотою, блюванням, підвищенням артеріального тиску та лихоманкою. Якщо пацієнт не отримує негайної допомоги, ниркова колька може призвести до серйозних порушень у роботі сечовидільної системи, тому важливо знати, як швидко й ефективно зняти біль. Передусім для цього призначають спазмолітики, такі як Дротаверин, які розслабляють стінки сечоводів і полегшують симптоматику. 

Як проявляється ниркова колька

Раптовий гострий біль у поперековій ділянці — це не єдиний симптом ниркової кольки. Вона може супроводжуватись іншими ознаками:

  1. Нудотою і блюванням, що часто виникають на піку болю.
  2. Частими та болісними епізодами сечовипускання.
  3. Появою крові в сечі — вона стає червонуватою або темною через наявність еритроцитів.
  4. Підвищенням артеріального тиску (частково це є наслідком стресу).
  5. Підвищенням температури тіла — особливо якщо присутня інфекція.

Ниркова колька є серйозним станом, який потребує швидкої реакції та правильного лікування. У більшості випадків камені можуть вийти самостійно, але при цьому важливо зняти біль і спазми, щоб надати їм таку можливість. 

Як зняти біль під час ниркової кольки

Є декілька способів полегшити свій стан під час ниркової кольки:

  1. Прийміть знеболювальний засіб. Для цього підходять нестероїдні протизапальні препарати або спазмолітики. Вони розслабляють стінки сечоводів і надають можливість камінцям самостійно вийти.
  2. Застосуйте тепло. Грілка або гаряча ванна можуть допомогти розслабити м’язи та зменшити спазми.
  3. Пийте багато рідини. Важливо підтримувати нормальний рівень гідратації, щоб стимулювати проходження каменя.
  4. Уникайте їжі, що може погіршити стан. Під час кольки краще уникати вживання важкої їжі, що може збільшити навантаження на нирки та сечовидільну систему.

 Якщо біль не зменшується протягом кількох годин або супроводжується лихоманкою, важливо терміново звернутися за медичною допомогою. Лікар може призначити сильніші знеболювальні або провести спеціальні процедури для подрібнення каменів. Для цього можуть використовувати малоінвазивні втручання або хірургічні операції (залежно від тяжкості стану).


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